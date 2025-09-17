Скидки
Япония — Ливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол

Локомотив – Динамо-Урал, результат матча 17 сентября 2025, счет 3:2, Кубок Победы по волейболу

Новосибирский «Локомотив» на тай-брейке обыграл «Динамо-Урал» в матче Кубка Победы — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал победу в напряжённом матче с командой «Динамо-Урал», представляющей Уфу, в рамках 3-го тура группового этапа розыгрыша Кубка Победы – 2025 среди лучших команд Суперлиги. Матч прошёл в Туле и завершился со счётом 3:2 (24:26, 25:18, 25:27, 25:16, 16:14) в пользу Новосибирска.

Кубок Победы (м) . Группа Б. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 15:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо-Урал
Уфа
Локомотив: Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Кривитченко, Курбанов
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов

Это первая победа «Локомотива» в группе «Б», до этого команда Пламена Константинова потерпела поражения от «Белогорья» и «Зенита» из Санкт-Петербурга, не взяв ни сета.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы - 2025 по волейболу (м)
