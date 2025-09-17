Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, на Филиппинах прошёл шестой соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Группа B
Катар – Румыния – 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22).
Польша – Нидерланды – 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22).
Группа D
Португалия – Колумбия – 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11).
США – Куба – 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25).
Группа E
Болгария – Чили – 3:0 (25:17, 25:12, 25:12).
Словения – Германия – 3:1 (25:21, 17:25, 31:29, 25:22).
Группа G
Канада – Турция – 0:3 (21:25, 16:25, 25:27).
Япония – Ливия – 3:0 (25:20, 25:17, 25:12).
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.