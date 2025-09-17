Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ЧМ по волейболу среди мужчин 2025: результаты на 17 сентября, календарь, таблица

Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 17 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, на Филиппинах прошёл шестой соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 3-й тур, шестой игровой день. Мужчины. Результаты 17 сентября

Группа B
Катар – Румыния – 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22).
Польша – Нидерланды – 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22).

Группа D
Португалия – Колумбия – 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11).
США – Куба – 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25).

Группа E
Болгария – Чили – 3:0 (25:17, 25:12, 25:12).
Словения – Германия – 3:1 (25:21, 17:25, 31:29, 25:22).

Группа G
Канада – Турция – 0:3 (21:25, 16:25, 25:27).
Япония – Ливия – 3:0 (25:20, 25:17, 25:12).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу (м)
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу (м)
Материалы по теме
Кто уже в плей-офф, а кто едет домой? Расклады перед 3-м туром ЧМ-2025
Кто уже в плей-офф, а кто едет домой? Расклады перед 3-м туром ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android