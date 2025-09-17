Скидки
Волейбол

Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 18 сентября

Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 18 сентября
В четверг, 18 сентября, на Филиппинах пройдёт седьмой соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 3-й тур. Мужчины (время московское). Расписание матчей на 18 сентября

5:00. Бразилия – Сербия.
5:30. Финляндия – Южная Корея.
8:30. Египет – Тунис.
9:00. Бельгия – Алжир.
12:30. Филиппины – Иран.
13:00. Франция – Аргентина.
16:00. Чехия – Китай.
16:30. Италия – Украина.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 во волейболу (м)
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу (м)
