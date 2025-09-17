Волейболисты «Белогорья» обыграли «Зенит» СПб в матче Кубка Победы — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 17 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В матче группы «Б» «Белогорье» (Белгород) одержало победу над санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

Волейболисты «Белогорья» одержали три победы в трёх матчах первого тура группового этапа Кубка Победы — 2025. Ранее они обыграли новосибирский «Локомотив» (3:0) и «Динамо-Урал» из Уфы (3:0)

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».