Бельгия — Алжир. Прямая трансляция
Главная Волейбол Новости

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Зенит» СПб в матче Кубка Победы — 2025

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Зенит» СПб в матче Кубка Победы — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В матче группы «Б» «Белогорье» (Белгород) одержало победу над санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

Кубок Победы (м) . Группа Б. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 18:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Катранжи, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Малыхин, Ефимов, Стороженко, Голубев

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:

  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

Волейболисты «Белогорья» одержали три победы в трёх матчах первого тура группового этапа Кубка Победы — 2025. Ранее они обыграли новосибирский «Локомотив» (3:0) и «Динамо-Урал» из Уфы (3:0)

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы
Календарь Кубка Победы
Новости. Волейбол
