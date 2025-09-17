Московское «Динамо» одержало вторую победу в рамках группового этапа Кубка Победы — 2025

Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал победу над «Кузбассом» из Кемерова в рамках розыгрыша группового этапа Кубка Победы – 2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:23).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:

«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:23).

Московский клуб одержал вторую победу в группе «А», в которой, помимо «Динамо» и «Кузбасса», также играют «Зенит-Казань» (Казань) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Единственное поражение в первом туре турнира «Динамо» потерпело от казанского клуба, уступив со счётом 0:3.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».