Бельгия — Алжир. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
09:00 Мск
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» одержало вторую победу в рамках группового этапа Кубка Победы — 2025

Аудио-версия:
Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал победу над «Кузбассом» из Кемерова в рамках розыгрыша группового этапа Кубка Победы – 2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:23).

Кубок Победы (м) . Группа A. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:

  • «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:23).

Московский клуб одержал вторую победу в группе «А», в которой, помимо «Динамо» и «Кузбасса», также играют «Зенит-Казань» (Казань) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Единственное поражение в первом туре турнира «Динамо» потерпело от казанского клуба, уступив со счётом 0:3.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

