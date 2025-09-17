Скидки
Бельгия — Алжир. Прямая трансляция
Волейбол

Кубок Победы, мужчины: результаты матчей на 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Результаты матчей 17 сентября:

  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2 (24:26, 25:18, 24:27, 25:16, 16:14);
  • «Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:22, 25:18, 26:28, 25:14);
  • «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:23);
  • «Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (23:25, 17:25, 23:25).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы
Календарь Кубка Победы
