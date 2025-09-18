Скидки
Чехия — Китай. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Волейбол

Бразилия — Сербия, результат матча 18 сентября 2025, счет 0:3, 3-й тур группового этапа ЧМ-2025 по волейболу

Сборная Сербии обыграла Бразилию и вышла в плей-офф ЧМ-2025 по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 сентября мск на площадке «Молл оф Азия-Арены» (Пасай, Филиппины) завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужчин в группе H между сборными Бразилии и Сербии. Национальная команда Сербии выиграла матч в трёх партиях — 25:22, 25:20, 25:22.

ЧМ-2025 (м) . Группа H. 3-й тур
18 сентября 2025, четверг. 05:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 3
Сербия
Бразилия: Соуза - 10, Нунес да Кунья Джуниор - 9, Гуалберто - 7, Онорато - 6, Лукарелли - 6, Бенто Бучмеюк - 5, Соуза - 4, Гонсалвес - 1, Фернандес, Биспо, Крелинг, Насименто, Бергман, Шизоба
Сербия: Лубурич - 19, Перич - 15, Куинджич - 10, Стефанович - 7, Йовович - 3, Неделькович - 3, Николич, Негич, Машулович, Ивович, Гайович, Машулович, Тодорович, Брборич

Благодаря этому результату сербы набрали шесть очков и вышли на первое место в группе, опередив имеющую таке же количество очков Бразилию по результату личной встречи, а также гарантировали себе финиш на одном из двух первых мест, дающих путёвку в 1/8 финала ЧМ-2025.

Бразильцы после этого поражения рискуют не попасть в плей-офф — в случае победы Чехии над Китаем без тай-брейка сразу у трёх команд будет по шесть очков, при этом ранее Чехия обыграла Сербию и Бразилия обыграла Чехию с таким же счётом 3:0, а общая разность сетов составит 6:3 у Сербии, 6:4 у Бразилии и 6:3 либо 6:4 у Чехии.

