Чехия — Китай. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Волейбол Новости

Главные тренеры Алекно, Константинов, Троцкий и Климкин получили штрафы от ВФВ

Всероссийская федерация волейбола применила штрафные санкции в размере 50 тысяч рублей к главным тренерам клубов Владимиру Алекно («Зенит», Санкт-Петербург), Пламену Константинову («Локомотив», Новосибирск), Сергею Троцкому («Кузбасс», Кемерово) и Александру Климкину («Динамо-ЛО», Сосновый Бор) за нарушения на групповом этапе Кубка Победы.

Директорат ВФВ вынес решение на основе рапорта заместителя руководителя отдела маркетинга и коммуникаций без уточнения конкретных причин.

По сообщению «БО Спорт», тренеры получили штрафы за нецензурную брань на тайм-аутах во время Кубка Победы, которая попала в прямой эфир.

