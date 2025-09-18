Франция — Аргентина: во сколько начало матча ЧМ по волейболу — 2025, где смотреть

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 3-го тура группы С на чемпионате мира по волейболу 2025 года среди мужчин. Сборная Франции встретится со сборной Аргентины. Игра пройдёт на стадионе Аранета-Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Встреча начнётся 13:00 мск. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После двух туров в группе С сборная Франции занимает третье место, имея в активе четыре очка. Аргентина располагается на втором месте с пятью очками.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.