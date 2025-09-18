Скидки
Чехия — Китай. Прямая трансляция
Волейбол

Франция — Аргентина: во сколько начало матча ЧМ по волейболу — 2025, где смотреть

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 3-го тура группы С на чемпионате мира по волейболу 2025 года среди мужчин. Сборная Франции встретится со сборной Аргентины. Игра пройдёт на стадионе Аранета-Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Встреча начнётся 13:00 мск. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ЧМ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
18 сентября 2025, четверг. 13:00 МСК
Франция
1-я партия
0 : 0
Аргентина
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Энно, Клевено, Луати, Дьез, Фор, Жуффруа, Юэтс
Аргентина: Санчес, Мартинес, Гальего, Гомес, Палонски, Лосер, Данани, Армоа, Де Чекко, Кукарцев, Висентин, Серба, Луэнгас, Хираудо

После двух туров в группе С сборная Франции занимает третье место, имея в активе четыре очка. Аргентина располагается на втором месте с пятью очками.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
