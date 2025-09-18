Сборная Аргентины обыграла Францию в матче 3-го тура и вышла в плей-офф ЧМ-2025

Мужская сборная Аргентины по волейболу обыграла сборную Франции в матче 3-го тура группы С и смогла выйти в плей-офф чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 2:3, сборные провели пять партий.

По итогам трёх туров Аргентина набрала суммарно семь очков и вышла в стадию плей-офф с первого места. Сборная Франции, набравшая за три игры пять очков, находится на третьем месте и покидает турнир. Французская мужская сборная является действующим олимпийским чемпионом (2024).

Также из группы С в плей-офф со второго места вышла Финляндия, в активе которой шесть очков.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф начнутся 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах