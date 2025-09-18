Скидки
Главная Волейбол Новости

Сборная Аргентины обыграла Францию в матче 3-го тура и вышла в плей-офф ЧМ-2025

Сборная Аргентины обыграла Францию в матче 3-го тура и вышла в плей-офф ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная Аргентины по волейболу обыграла сборную Франции в матче 3-го тура группы С и смогла выйти в плей-офф чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 2:3, сборные провели пять партий.

ЧМ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
18 сентября 2025, четверг. 13:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
Аргентина
Франция: Клевено - 16, Фор - 13, Шиненьезе - 11, Ле Гофф - 11, Луати - 9, Патри - 7, Нгапет - 7, Бризар - 2, Юэтс - 2, Энно - 1, Гребенников, Тоньютти, Дьез, Жуффруа
Аргентина: Висентин - 22, Палонски - 17, Лосер - 12, Кукарцев - 10, Гальего - 6, Гомес - 4, Серба - 3, Де Чекко - 1, Санчес, Мартинес, Данани, Армоа, Луэнгас, Хираудо

По итогам трёх туров Аргентина набрала суммарно семь очков и вышла в стадию плей-офф с первого места. Сборная Франции, набравшая за три игры пять очков, находится на третьем месте и покидает турнир. Французская мужская сборная является действующим олимпийским чемпионом (2024).

Также из группы С в плей-офф со второго места вышла Финляндия, в активе которой шесть очков.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф начнутся 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
