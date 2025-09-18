Скидки
Италия — Украина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол

Мужская сборная Италии в трёх партиях обыграла Украину на ЧМ-2025

Аудио-версия:
Итальянские волейболисты одержали победу над сборной Украины в 3-м туре группового этапа чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах. Матч закончился со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

ЧМ-2025 (м) . Группа F. 3-й тур
18 сентября 2025, четверг. 16:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Украина
Италия: Микьелетто - 13, Боттоло - 11, Романо - 11, Руссо - 6, Гарджуло - 6, Джаннелли - 4, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Галасси, Андзани, Паче, Порро
Украина: Семенюк - 14, Ковалёв - 12, Тупчий - 9, Янчук - 6, Дрозд - 3, Синица - 2, Полуян - 2, Щитков, Бойко, Киселюк, Пампушко, Тодуа, Урывкин, Коваль

Италия заняла второе место в группе F, набрав семь очков. Лидером группы стала сборная Бельгии, которая выиграла все свои матчи, завершив групповой этап с восемью очками. На третьем месте в группе расположились украинские волейболисты с тремя очками в активе. Последнее место занял Алжир, который проиграл все свои матчи, не набрав ни одного очка.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф начнутся 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Турнирная таблица ЧМ-2025
Календарь ЧМ-2025
