Мужская сборная Италии в трёх партиях обыграла Украину на ЧМ-2025

Итальянские волейболисты одержали победу над сборной Украины в 3-м туре группового этапа чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах. Матч закончился со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

Италия заняла второе место в группе F, набрав семь очков. Лидером группы стала сборная Бельгии, которая выиграла все свои матчи, завершив групповой этап с восемью очками. На третьем месте в группе расположились украинские волейболисты с тремя очками в активе. Последнее место занял Алжир, который проиграл все свои матчи, не набрав ни одного очка.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф начнутся 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.