Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, на Филиппинах прошёл седьмой соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 3-й тур, седьмой игровой день. Мужчины. Результаты 18 сентября

Группа А

Египет – Тунис – 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).

Филиппины – Иран – 2:3 (22:21, 21:25, 25:17, 23:25, 20:22).

Группа С

Финляндия – Южная Корея – 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21).

Франция – Аргентина – 2:3 (26:28, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15).

Группа F

Бельгия – Алжир – 3:0 (25:22, 25:20, 25:12).

Италия – Украина – 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

Группа Н

Бразилия – Сербия – 0:3 (22:25, 20:25, 22:25).

Чехия – Китай – 3:0 (26:24, 25:19, 25:18).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.