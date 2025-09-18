Скидки
Италия — Украина. Прямая трансляция
16:30 Мск
Волейбол

Определились все участники 1/8 финала ЧМ по волейболу — 2025 среди мужчин

Комментарии

Сегодня, 18 сентября, завершились матчи группового этапа мужского чемпионата мира – 2025 в Филиппинах. По результатам матчей определились все участники стадии плей-офф турнира. Чемпионат предлагает ознакомиться с парами 1/8 финала турнира.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. Плей-офф. 1/8 финала:

  • Тунис – Чехия;
  • Сербия – Иран;
  • США – Словения;
  • Болгария – Португалия;
  • Польша – Канада;
  • Турция – Нидерланды;
  • Аргентина – Италия;
  • Бельгия – Финляндия.

Первые матчи плей-офф турнира запланированы на 20 сентября. первые участники четвертьфинала турнира определятся в матчах Турция – Нидерланды и Польша – Канада.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Турнирная таблица ЧМ-2025 (м)
Календарь ЧМ-2025 (м)
