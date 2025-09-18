Определились все участники 1/8 финала ЧМ по волейболу — 2025 среди мужчин

Сегодня, 18 сентября, завершились матчи группового этапа мужского чемпионата мира – 2025 в Филиппинах. По результатам матчей определились все участники стадии плей-офф турнира. Чемпионат предлагает ознакомиться с парами 1/8 финала турнира.
Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. Плей-офф. 1/8 финала:
- Тунис – Чехия;
- Сербия – Иран;
- США – Словения;
- Болгария – Португалия;
- Польша – Канада;
- Турция – Нидерланды;
- Аргентина – Италия;
- Бельгия – Финляндия.
Первые матчи плей-офф турнира запланированы на 20 сентября. первые участники четвертьфинала турнира определятся в матчах Турция – Нидерланды и Польша – Канада.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.