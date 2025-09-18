Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились все участники 1/8 финала ЧМ по волейболу — 2025 среди мужчин

Сегодня, 18 сентября, завершились матчи группового этапа мужского чемпионата мира – 2025 в Филиппинах. По результатам матчей определились все участники стадии плей-офф турнира. Чемпионат предлагает ознакомиться с парами 1/8 финала турнира.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. Плей-офф. 1/8 финала:

Тунис – Чехия;

Сербия – Иран;

США – Словения;

Болгария – Португалия;

Польша – Канада;

Турция – Нидерланды;

Аргентина – Италия;

Бельгия – Финляндия.

Первые матчи плей-офф турнира запланированы на 20 сентября. первые участники четвертьфинала турнира определятся в матчах Турция – Нидерланды и Польша – Канада.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.