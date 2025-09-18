Скидки
Волейбол Новости

Мужская сборная Бразилии по волейболу не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2025

Мужская сборная Бразилии по волейболу не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Волейболисты мужской сборной Бразилии по волейболу не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах, заняв третье место в группе.

Сборная Бразилии заняла третье место в группе H, уступив место в плей-офф турнира сборным Сербии и Чехии. Все три команды набрали по шесть очков в группе, одержав по две победы и допустив одно поражение. Однако у сборных Чехии и Сербии лучшее соотношение по выигранным партиям на групповом этапе – 6:3, в то время как у бразильских волейболистов этот показатель составляет 6:4. Таким образом, Бразилия заняла третье место в группе и не смогла выйти в стадию плей-офф турнира.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

