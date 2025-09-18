Скидки
Волейбол

Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин

Сегодня, 18 сентября, завершились матчи группового этапа мужского чемпионата мира – 2025 в Филиппинах. По результатам матчей определились все участники стадии плей-офф турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 1/8 финала турнира.

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира по волейболу — 2025 среди мужчин (время московское):

20 сентября

  • 10:30. Польша – Канада.
  • 15:00. Турция – Нидерланды.

21 сентября

  • 10:30. Аргентина – Италия.
  • 15:00. Бельгия – Финляндия.

22 сентября

  • 10:30. США – Словения.
  • 15:00. Болгария – Португалия.

23 сентября

  • 10:30. Тунис – Чехия.
  • 15:00. Сербия – Иран.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Сетка плей-офф ЧМ-2025 (м)
Календарь ЧМ-2025 (м)
