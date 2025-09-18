Расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 сентября, завершились матчи группового этапа мужского чемпионата мира – 2025 в Филиппинах. По результатам матчей определились все участники стадии плей-офф турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 1/8 финала турнира.

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира по волейболу — 2025 среди мужчин (время московское):

20 сентября

10:30. Польша – Канада.

15:00. Турция – Нидерланды.

21 сентября

10:30. Аргентина – Италия.

15:00. Бельгия – Финляндия.

22 сентября

10:30. США – Словения.

15:00. Болгария – Португалия.

23 сентября

10:30. Тунис – Чехия.

15:00. Сербия – Иран.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.