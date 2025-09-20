Скидки
Главная Волейбол Новости

Турция – Нидерланды, результат матча 20 сентября 2025, счет 3:1, 1/8 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Турция обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Турции обыграла нидерландскую сборную в матче 1/8 финала стадии плей-офф на чемпионате мира — 2025 по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:1, соперники провели четыре партии.

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
20 сентября 2025, суббота. 10:30 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Нидерланды
Турция: Лагумджия - 28, Мандыраджи - 14, Лагумджия - 13, Бюльбюль - 10, Матич - 7, Енипазар - 3, Тюмер, Юксель, Хатипоглу, Байрактар, Кайя, Киркит, Коч, Каплан
Нидерланды: Ахьи - 21, Копс - 14, ван дер Энт - 9, Тёйнстра-мл. - 9, Коренблек - 6, Плак - 2, Беркхаут - 1, Бак - 1, Вилтенбург - 1, Кеминк, Мейс, Йорна, Клок, Вейкстра

Турецкая сборная вышла из своей группы G с первого места. Она набрала девять очков по итогам группового этапа. Нидерланды в турнирной таблице группы B заняли второе место и вышли из неё в плей-офф с шестью очками.

Следующим соперником команды Турции станет победитель матча между Польшей и Канадой.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

