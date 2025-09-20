Турция обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2025

Сборная Турции обыграла нидерландскую сборную в матче 1/8 финала стадии плей-офф на чемпионате мира — 2025 по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:1, соперники провели четыре партии.

Турецкая сборная вышла из своей группы G с первого места. Она набрала девять очков по итогам группового этапа. Нидерланды в турнирной таблице группы B заняли второе место и вышли из неё в плей-офф с шестью очками.

Следующим соперником команды Турции станет победитель матча между Польшей и Канадой.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.