Польша — Канада. Прямая трансляция
15:00 Мск
Главная Волейбол Новости

Польша — Канада, результат матча 20 сентября, счёт 3:1, 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу

Польша обыграла Канаду в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу
Комментарии

Мужская сборная Польши вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу — 2025. В 1/8 финала они обыграли представителей Канады со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14).

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Канада
Польша: Семенюк - 18, Курек - 15, Леон - 14, Кохановски - 9, Хубер - 4, Коменда - 2, Сасак - 1, Попивчак, Шальпук, Гранечны, Форналь, Якубишак, Новак, Фирлей
Канада: Вернон-Эванс - 23, Янг - 12, Маккарти - 9, Хоаг - 7, Гайма - 5, Хеслинга - 4, Кентшински - 1, Херр, Эльсер, Хоу, Эльгерт, Шнитцер, Луи, Каррье

В четвертьфинале соревнований сборная Польши встретится с волейболистами из Турции, которые в 1/8 финала победили Нидерланды.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях приняли участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф стартовали 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Комментарии
