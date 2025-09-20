Польша обыграла Канаду в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу

Мужская сборная Польши вышла в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу — 2025. В 1/8 финала они обыграли представителей Канады со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14).

В четвертьфинале соревнований сборная Польши встретится с волейболистами из Турции, которые в 1/8 финала победили Нидерланды.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях приняли участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф стартовали 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.