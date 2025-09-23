Скидки
Главная Волейбол Новости

Сербия — Иран: прямая трансляция матча 1/8 финала ЧМ по волейболу среди мужчин начнется в 15:00

Начало прямой видеотрансляции матча 1/8 финала ЧМ по волейболу среди мужчин Сербия — Иран
Комментарии

23 сентября в 15:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/8 финала волейбольного чемпионата мира среди мужчин между сборными Сербии и Ирана.

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
23 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 3
Иран
Сербия: Лубурич - 26, Куинджич - 15, Неделькович - 13, Перич - 12, Стефанович - 7, Йовович - 1, Николич, Негич, Машулович, Ивович, Гайович, Машулович, Тодорович, Брборич
Иран: Хаджипур - 22, Шарифи - 21, Хагпараст - 18, Вализадех - 9, Юсеф - 8, Хоссейн - 2, Саадат - 1, Данешдуст, Хазратпур, Эсфандияр, Рамезани, Бехнежад, Салехи, Насери

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира - 2025 (м)
Турнирная таблица чемпионата мира - 2025 (м)
