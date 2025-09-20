Скидки
Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, состоялись два матча 1/8 финала мужского чемпионата мира — 2025 по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 1/8 финала чемпионата мира по волейболу — 2025 среди мужчин. Результаты 20 сентября:

  • Польша – Канада — 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14);
  • Турция — Нидерланды — 3:1 (27:29, 25:23, 25:19, 25:19).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела национальную команду Польши в четырёх сетах.

