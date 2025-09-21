Расписание 1/8 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025 на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, состоятся матчи 1/8 финала чемпионата мира – 2025 по волейболу среди мужчин, который проходит на Филиппинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня турнира.

Чемпионат мира – 2025. Мужчины, 1/8 финала (время московское):

10:30. Аргентина – Италия.

15:00. Бельгия – Финляндия.

Ранее в четвертьфинал вышли сборные Польши и Турции, которые были сильнее в своих матчах 1/8 финала Канады и сборной Нидерландов соответственно.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.