Мужская сборная Италии вышла в 1/4 финала ЧМ-2025, обыграв Аргентину

Мужская сборная Италии по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира – 2025, обыграв в 1/8 финала сборную Аргентины. Матч завершился со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:22).

В четвертьфинале чемпионата мира итальянские волейболисты сыграют с победителем встречи между сборными Бельгии и Финляндии. Ранее в 1/4 финала турнира вышли волейболисты Канады и Турции, которые разыграют путёвку в полуфинал в очном противостоянии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.