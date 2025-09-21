Мужская сборная Италии вышла в 1/4 финала ЧМ-2025, обыграв Аргентину
Мужская сборная Италии по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира – 2025, обыграв в 1/8 финала сборную Аргентины. Матч завершился со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:22).
ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 3
Италия
Аргентина: Висентин - 14, Гальего - 8, Палонски - 8, Лосер - 8, Кукарцев - 6, Гомес - 2, Санчес, Мартинес, Данани, Армоа, Де Чекко, Серба, Луэнгас, Хираудо
Италия: Микьелетто - 15, Романо - 14, Боттоло - 12, Руссо - 8, Гарджуло - 6, Джаннелли - 3, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Галасси, Андзани, Паче, Порро
В четвертьфинале чемпионата мира итальянские волейболисты сыграют с победителем встречи между сборными Бельгии и Финляндии. Ранее в 1/4 финала турнира вышли волейболисты Канады и Турции, которые разыграют путёвку в полуфинал в очном противостоянии.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.
