Бельгийские волейболисты вышли в 1/4 финала ЧМ-2025, где сыграют со сборной Италии

Волейболисты сборной Бельгии одержали победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по волейболу – 2025, обыграв сборную Финляндии со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:21).

В четвертьфинале турнира бельгийцы сыграют со сборной Италии, которая была сильнее Аргентины со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:22). Ранее в четвертьфинальную стадию турнира также вышли волейболисты Польши и Турции, которые разыграют путёвку в полуфинал в очном противостоянии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.