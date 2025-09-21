Скидки
Главная Волейбол Новости

Бельгия – Финляндия, результат матча 21 сентября 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Бельгийские волейболисты вышли в 1/4 финала ЧМ-2025, где сыграют со сборной Италии
Комментарии

Волейболисты сборной Бельгии одержали победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по волейболу – 2025, обыграв сборную Финляндии со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:21).

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Финляндия
Бельгия: Реджерс, Деру, Д'Хюлст, Колман, Пласки, Д'Хеер, Десме, Ван Хойвеген, Ротти, Вервимп, Дермо, Лантсот, Фафшампс, Перен
Финляндия: Ронкайнен, Тервапортти, Тюйнисмаа, Суихконен, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Каунисто, Иванов

В четвертьфинале турнира бельгийцы сыграют со сборной Италии, которая была сильнее Аргентины со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:22). Ранее в четвертьфинальную стадию турнира также вышли волейболисты Польши и Турции, которые разыграют путёвку в полуфинал в очном противостоянии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

