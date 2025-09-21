Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, состоялись матчи 1/8 финала чемпионата мира – 2025 по волейболу среди мужчин, который проходит на Филиппинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня турнира.

Чемпионат мира – 2025. Мужчины, 1/8 финала:

Аргентина – Италия — 0:3 (23:25, 20:25, 22:25);

Бельгия – Финляндия — 3:0 (25:21, 25:17, 25:21).

Ранее в четвертьфинал вышли сборные Польши и Турции, которые в своих матчах 1/8 финала были сильнее Канады и Нидерландов соответственно.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.