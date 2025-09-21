Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женя Гребенников прокомментировал вылет сборной Франции с чемпионата мира

Женя Гребенников прокомментировал вылет сборной Франции с чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Либеро сборной Франции и санкт-петербургского «Зенита» Женя Гребенников прокомментировал поражение национальной команды в матче с Финляндией в рамках чемпионата мира и вылет с турнира после встречи с Аргентиной.

ЧМ-2025 (м) . Группа C. 3-й тур
18 сентября 2025, четверг. 13:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
Аргентина
Франция: Клевено - 16, Фор - 13, Шиненьезе - 11, Ле Гофф - 11, Луати - 9, Патри - 7, Нгапет - 7, Бризар - 2, Юэтс - 2, Энно - 1, Гребенников, Тоньютти, Дьез, Жуффруа
Аргентина: Висентин - 22, Палонски - 17, Лосер - 12, Кукарцев - 10, Гальего - 6, Гомес - 4, Серба - 3, Де Чекко - 1, Санчес, Мартинес, Данани, Армоа, Луэнгас, Хираудо

«В этом матче мы ни о чём не жалеем, мы отдали все силы, они отличились на тай-брейке. Единственное, о чём мы можем сожалеть, – это о Финляндии, ведь именно этот матч мог бы всё решить. В предыдущие годы иногда нам везло, но не в этот раз, такое случается, таков спорт. Я всё равно рада, что мы боролись.

Обидно, потому что мы действительно проявили характер, отыгравшись. В послеолимпийские годы всегда есть сюрпризы и разочарования: перестройки команды, новые игроки, новые тренеры, все начинают новый цикл», — приводит слова Гребенникова пресс-служба французской федерации волейбола.

Материалы по теме
Что ты натворила, Франция?! Почему олимпийские чемпионы не вышли в плей-офф ЧМ-2025
Что ты натворила, Франция?! Почему олимпийские чемпионы не вышли в плей-офф ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android