Женя Гребенников прокомментировал вылет сборной Франции с чемпионата мира

Либеро сборной Франции и санкт-петербургского «Зенита» Женя Гребенников прокомментировал поражение национальной команды в матче с Финляндией в рамках чемпионата мира и вылет с турнира после встречи с Аргентиной.

«В этом матче мы ни о чём не жалеем, мы отдали все силы, они отличились на тай-брейке. Единственное, о чём мы можем сожалеть, – это о Финляндии, ведь именно этот матч мог бы всё решить. В предыдущие годы иногда нам везло, но не в этот раз, такое случается, таков спорт. Я всё равно рада, что мы боролись.

Обидно, потому что мы действительно проявили характер, отыгравшись. В послеолимпийские годы всегда есть сюрпризы и разочарования: перестройки команды, новые игроки, новые тренеры, все начинают новый цикл», — приводит слова Гребенникова пресс-служба французской федерации волейбола.