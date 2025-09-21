Терзич объяснил, почему взял Столбову, Гатину, Карполь и Ковалёву в «Динамо Ак-Барс»

Главный тренер казанского «Динамо Ак-Барс» Зоран Терзич рассказал, почему клуб сделал выбор в пользу новых игроков команды Юлии Столбовой, Екатерины Гатиной, Елизаветы Карполь (Котовой) и Полины Ковалёвой.

«В Столбовой мы увидели огромный потенциал для роста, и я очень рад, что не ошиблись. С каждой игрой она прогрессирует и может стать очень хорошим игроком. Я не утверждаю, что она достигнет уровня Наталии Гончаровой, но, безусловно, у неё есть все шансы стать сильным игроком.

Что касается Екатерины Гатиной, то это была моя личная инициатива. Я практически весь сезон наблюдал за её игрой в челябинском «Метаре», хотя, к сожалению, она чаще оставалась на скамейке запасных. Было много вопросов: «Почему Гатина? Она ведь не играет в Челябинске, как она будет играть в Казани?» Но у неё есть одно ключевое преимущество – очень хороший приём. Он технически мне очень понравился. А нашей команде нужен был второй хороший принимающий. Но я уверен, что Гатина может и хорошо атаковать, и блокировать, и, конечно, подавать в прыжке. Пока мы этого не увидели в полной мере, но я надеюсь, что увидим.

Ковалёва – это наш игрок, который вернулся в команду. Котова – одна из лучших центральных в России, и это известно всем. Когда я узнал, что она свободна, сразу поговорил с тренером «Уралочки», и мы быстро договорились. Такой игрок всегда нужен нашей команде», – приводит слова Терзича «Спорт Бизнес Online».