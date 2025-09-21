Главный тренер казанского «Динамо Ак-Барс» Зоран Терзич назвал клуб, который сможет претендовать на трофеи в сезоне-2025/2026.

«Прежде всего, нужно посмотреть, как всё сложится на деле. Не стоит судить только по громким трансферам в московское «Динамо», Калининград или другие клубы. Важно увидеть, как эти команды будут функционировать с новыми игроками.

Но, на мой взгляд, одним из главных претендентов является «Ленинградка». У неё за последние несколько лет, по-моему, произошло всего одно изменение в составе – Чернова перешла в Москву. Остальные игроки остались, и это сыгранная команда. Думаю, в этом году они вполне могут претендовать на трофеи», – приводит слова Терзича «Спорт Бизнес Online».