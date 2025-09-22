Скидки
США — Словения. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Волейбол

Расписание 1/8 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025 на 22 сентября



Сегодня, 22 сентября, состоятся матчи 1/8 финала чемпионата мира – 2025 по волейболу среди мужчин, который проходит на Филиппинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня турнира.

Чемпионат мира – 2025. Мужчины, 1/8 финала (время московское):

10:30. Болгария – Португалия.
15:00. США – Словения.

Ранее в четвертьфинал вышли сборные Польши, Турции, Италии и Бельгии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Сетка ЧМ-2025 по волейболу

