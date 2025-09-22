Сборная Болгарии вышла в 1/4 финала чемпионата мира по волейболу, обыграв Португалию

Сегодня, 22 сентября, волейболисты сборной Болгарии вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В матче 1/8 финала они обыграли сборную Португалии со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:13).

В четвертьфинале турнира сборная Болгарии сыграет с победителями матча США — Словения. Ранее в четвертьфинальную стадию турнира также вышли волейболисты Польши, Турции, Италии и Бельгии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.