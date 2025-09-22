Скидки
Главная Волейбол Новости

Болгария — Португалия, результат матча 22 сентября, счёт 3:0, 1/8 финала ЧМ-2025 по волебйолу

Сборная Болгарии вышла в 1/4 финала чемпионата мира по волейболу, обыграв Португалию
Сегодня, 22 сентября, волейболисты сборной Болгарии вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 по волейболу. В матче 1/8 финала они обыграли сборную Португалии со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:13).

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
22 сентября 2025, понедельник. 10:30 МСК
Болгария
Окончен
3 : 0
Португалия
Болгария: Николов, Петков, Атанасов, Начев, Аспарухов, Грозданов, Татаров, Желев, Антов, Палев, Добрев, Колев, Николов, Петков
Португалия: Тавареш, Сантос, Цветичанин, Феррейра, Казаш, Виолаш, Маркеш, Соуза, Диас, Мартинш, Пинто, Родригеш, Менезеш, Перейра

В четвертьфинале турнира сборная Болгарии сыграет с победителями матча США — Словения. Ранее в четвертьфинальную стадию турнира также вышли волейболисты Польши, Турции, Италии и Бельгии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
