Волейбол Новости

США – Словения, результат матча 22 сентября 2025, счет 3:1, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Волейболисты США вышли в 1/4 финала ЧМ-2025, где сыграют с Болгарией
Волейболисты сборной США вышли в четвертьфинал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В 1/8 финала американцы были сильнее сборной Словении со счётом 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
22 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
США
Окончен
3 : 1
Словения
США: Гарсиа - 26, Чэмплин - 15, Эверт - 14, Джендрик II - 8, МакГенри - 8, Кристенсон - 3, Робинсон - 1, Энсинг, Пастёр, Дагостино, Ма'а, Шоджи, Нидж, Маршман
Словения: Штерн - 18, Муянович - 13, Козамерник - 10, Паенк - 8, Штерн - 8, Урнаут - 1, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Ропрет, Кржич, Найдич

В четвертьфинале турнира сборная США сыграет с Болгарией, которая в своём матче 1/8 финала в трёх партиях взяла верх над Португалией. Ранее в четвертьфинальную стадию турнира вышли сборные Польши, Турции, Италии и Бельгии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Сетка плей-офф ЧМ-2025 (м)
Календарь ЧМ-2025 (м)
