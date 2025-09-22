Волейболисты США вышли в 1/4 финала ЧМ-2025, где сыграют с Болгарией

Волейболисты сборной США вышли в четвертьфинал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В 1/8 финала американцы были сильнее сборной Словении со счётом 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

В четвертьфинале турнира сборная США сыграет с Болгарией, которая в своём матче 1/8 финала в трёх партиях взяла верх над Португалией. Ранее в четвертьфинальную стадию турнира вышли сборные Польши, Турции, Италии и Бельгии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.