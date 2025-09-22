Скидки
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 22 сентября

Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 22 сентября
Сегодня, 22 сентября, состоялись встречи 1/8 финала чемпионата мира – 2025 по волейболу среди мужчин, который проходит на Филиппинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня турнира.

Чемпионат мира — 2025. Мужчины, 1/8 финала:

  • Болгария – Португалия — 3:0 (25:19, 25:23, 25:13);
  • США – Словения — 3:1. (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

Ранее в эту стадию турнира вышли сборные Польши, Турции, Италии и Бельгии. Таким образом, осталось определить двух последних участников четвертьфинала, путёвки в который разыграют между собой Тунис и Чехия, а также Сербия и Иран.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Сетка плей-офф ЧМ-2025 (м)
Календарь ЧМ-2025 (м)
