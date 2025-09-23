Скидки
Сербия — Иран. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Волейбол Новости

Тунис – Чехия, результат матча 23 сентября 2025, счет 0:3, 1/8 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Туниса проиграла Чехии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2025
Комментарии

Мужская сборная Туниса по волейболу проиграла сборной Чехии в матче 1/8 финала стадии плей-офф чемпионата мира по волейболу — 2025. Встреча завершилась со счётом 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
23 сентября 2025, вторник. 10:30 МСК
Тунис
Окончен
0 : 3
Чехия
Тунис: Бен Ромдан - 10, Бонгуи - 9, Мбареки - 5, Карамусли - 4, Кадхи - 3, Хамза - 3, Бен Слиман - 2, Бен Тахар - 1, Буссабах, Буазиз, Баккур, Ридене, Буачир, Корбосли
Чехия: Галабов - 13, Вашина - 13, Индра - 13, Климеш - 6, Зайичек - 4, Бартунек - 2, Шотола - 1, Драгоневский, Моник, Лицек, Срб, Коваржик, Полак, Бенда

Чешская сборная сыграет в четвертьфинале с победителем матча между Сербией и Ираном, который запланирован на среду, 23 сентября. Ранее в 1/4 турнира отобрались сборные США, Болгарии, Турции, Польши, Италии и Бельгии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
