Сборная Туниса проиграла Чехии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2025

Мужская сборная Туниса по волейболу проиграла сборной Чехии в матче 1/8 финала стадии плей-офф чемпионата мира по волейболу — 2025. Встреча завершилась со счётом 0:3 (19:25, 18:25, 23:25).

Чешская сборная сыграет в четвертьфинале с победителем матча между Сербией и Ираном, который запланирован на среду, 23 сентября. Ранее в 1/4 турнира отобрались сборные США, Болгарии, Турции, Польши, Италии и Бельгии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.