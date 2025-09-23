Тетюхин назвал свои победы, которые запомнились ему сильнее всего

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин, отмечающий 23 сентября свой 50-летний юбилей, рассказал, какие спортивные победы и события считает самыми значимыми в своей карьере.

– Не знаю, вспоминаете ли вы одну из важнейших спортивных дат в карьере. Речь о первом чемпионстве для «Белогорья» и для вас лично. Было это 2 апреля 1997 года в «Космосе». Я прекрасно помню тот день, потому что был на матче. У 14-летнего школьника, который прикоснулся к истории, на всю жизнь остались яркие впечатления. А что отложилось в памяти у вас?

– Есть спортивные события, которые я запомнил на всю жизнь. Это моё первое чемпионство, это первый международный турнир – молодёжный чемпионат Европы, первая выигранная Лига чемпионов и Олимпийские игры 2012 года. Это самые главные мои победы, к ним я отношусь особым образом.

Первый раз – это всегда по-новому. Тогда белгородская команда стала чемпионом впервые с момента создания в 1976 году. Я помню битком забитый «Космос», когда и в проходах стояли люди, мячу негде было упасть. К тому же у меня была уникальная возможность завершить тот матч. Это тоже очень важно для спортсменов, когда все ждут, кто же забьёт последний мяч. Помню тот день хорошо, но, наверное, не так часто его вспоминаю. Давно это было…

Но всегда что-то первое остаётся особенным в жизни. Честно, не смогу вспомнить третьи, пятые, седьмые победы. В отличие от первых, которые действительно помню, — приводит слова Тетюхина «Красная звезда».

Тетюхин является обладателем золотой медали Олимпиады в Лондоне (2012), двукратным бронзовым (2008, 2004) и серебряным (2000) призёром Олимпийских игр.