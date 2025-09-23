«Оно больное, даже колючее поражение». Тетюхин — о самом тяжёлом проигрыше в карьере

Российский волейболист Сергей Тетюхин рассказал, какое поражение до сих пор считает самым тяжёлым в карьере. 23 сентября олимпийскому чемпиону исполняется 50 лет.

– О победах всегда говорить легко. Но мало кто любит вспоминать поражения, а без них спортивную карьеру представить невозможно. Были яркие успехи, но случались и обидные проигрыши. Например, финал чемпионата мира 2002 года или московский финал чемпионата Европы в 2007 году. Какое поражение до сих пор отзывается грустью в сердце?

– Олимпийский финал 2000 года в Сиднее. Самое обидное поражение в жизни. Наверное, из всех команд, с которыми я участвовал в шести Олимпийских играх, та была самой сильной по подбору игроков, по потенциалу. Думаю, не хватило опыта. Мы были молодыми, амбициозными, но там, где нужно было немного потерпеть, чуть иначе отнестись к финальному матчу, мы этого не сделали. Но, опять же, это такие моменты, на которых учишься. Оно больное, даже болючее поражение. И не только для меня, для всех ребят. У меня была возможность впоследствии, и в конце концов я, насколько помню, стал единственным из состава той сборной, кто в итоге выиграл золото. Двенадцать человек. Конечно, для них тот матч до сих пор остаётся трагедией. Очень тяжело это. Поражение в Сиднее долго вспоминалось, но это школа жизни. Без него сложно было бы сделать определённые выводы, которые повлияли на жизнь впоследствии. После падений нужно подниматься и идти дальше. Это не красивые слова, а горький опыт собственных ошибок, — приводит слова Тетюхина «Красная звезда».

Тетюхин является обладателем золотой медали Олимпиады в Лондоне (2012), двукратным бронзовым (2008, 2004) и серебряным (2000) призёром Олимпийских игр.