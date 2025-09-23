Сборная Ирана по волейболу вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Сербию

Волейболисты сборной Ирана вышли в четвертьфинал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В 1/8 финала иранцы в пяти сетах одолели сборную Сербии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9).

В четвертьфинале сборная Ирана встретится с волейболистами из Чехии. Ранее Чехия уверенно обыграла Тунис в 1/8 финала мирового первенства. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.