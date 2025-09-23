Скидки
Сербия — Иран, результат матча 23 сентября 2025, счет 2:3, 1/8 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Ирана по волейболу вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Сербию
Комментарии

Волейболисты сборной Ирана вышли в четвертьфинал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В 1/8 финала иранцы в пяти сетах одолели сборную Сербии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9).

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
23 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 3
Иран
Сербия: Лубурич - 26, Куинджич - 15, Неделькович - 13, Перич - 12, Стефанович - 7, Йовович - 1, Николич, Негич, Машулович, Ивович, Гайович, Машулович, Тодорович, Брборич
Иран: Хаджипур - 22, Шарифи - 21, Хагпараст - 18, Вализадех - 9, Юсеф - 8, Хоссейн - 2, Саадат - 1, Данешдуст, Хазратпур, Эсфандияр, Рамезани, Бехнежад, Салехи, Насери

В четвертьфинале сборная Ирана встретится с волейболистами из Чехии. Ранее Чехия уверенно обыграла Тунис в 1/8 финала мирового первенства. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная сетка ЧМ-2025
