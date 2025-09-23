Скидки
Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, состоялись встречи 1/8 финала чемпионата мира – 2025 по волейболу среди мужчин, который проходит на Филиппинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня турнира.

Чемпионат мира — 2025. Мужчины, 1/8 финала:

  • Тунис — Чехия — 0:3 (19:25, 18:25, 23:25);
  • Сербия — Иран — 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15).

Напомним, чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

