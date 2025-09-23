Скидки
Волейбол

Определились все участники 1/4 финала ЧМ по волейболу — 2025 среди мужчин

Сегодня, 23 сентября, завершились матчи 1/8 финала мужского чемпионата мира – 2025 в Филиппинах. По результатам матчей определились все участники четвертьфинальной стадии соревнования. Чемпионат предлагает ознакомиться с парами 1/4 финала турнира.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала:

  • Чехия — Иран;
  • США — Болгария;
  • Польша — Турция;
  • Италия — Бельгия.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная сетка ЧМ-2025
