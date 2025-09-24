Скидки
Главная Волейбол Новости

Италия – Бельгия, результат матча 24 сентября 2025, счет 3:0, 1/4 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Италии всухую обыграла сборную Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2025
Комментарии

Мужская сборная Италии по волейболу одержала сухую победу над сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира — 2025 и отобралась в полуфинал. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:13, 25:18, 25:18).

ЧМ-2025 (м) . 1/4 финала
24 сентября 2025, среда. 10:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Бельгия
Италия: Руссо - 12, Микьелетто - 11, Боттоло - 10, Романо - 7, Гарджуло - 5, Джаннелли - 4, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Галасси, Андзани, Паче, Порро
Бельгия: Реджерс - 13, Деру - 11, Колман - 6, Десме - 6, Фафшампс - 2, Ротти - 1, Д'Хюлст, Пласки, Д'Хеер, Ван Хойвеген, Вервимп, Дермо, Лантсот, Перен

В полуфинале чемпионата мира итальянская сборная сыграет с победителем матча между Польшей и Турцией.

Ранее в 1/4 турнира отобрались сборные США, Болгарии, Турции, Польши, Чехии и Ирана.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Определились все участники 1/4 финала ЧМ по волейболу — 2025 среди мужчин
