Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Зенит» Санкт-Петербург обыграл уфимское «Динамо-Урал» в матче 4-го тура Кубка Победы

«Зенит» Санкт-Петербург обыграл уфимское «Динамо-Урал» в матче 4-го тура Кубка Победы
Аудио-версия:
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Динамо-Урал» из Уфы в матче 4-го тура группы Б на Кубке Победы — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (26:28, 25:16, 25:18, 25:20).

Кубок Победы (м) . Группа Б. 4-й тур
24 сентября 2025, среда. 12:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо-Урал
Уфа
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов

После четырёх игр петербургский «Зенит» имеет в активе девять очков, он занимает лидирующую строчку в турнирной таблице. «Динамо-Урал» Уфа занимает последнее место таблице, в активе клуба только одно очко.

Следующим соперником «Зенита» станет «Белогорье» Белгород. «Динамо-Урал» встретится с новосибирским «Локомотивом».

В Кубке Победы среди мужчин принимают участие восемь команд чемпионата России — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Материалы по теме
Определились все участники 1/4 финала ЧМ по волейболу — 2025 среди мужчин
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android