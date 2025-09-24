«Зенит» Санкт-Петербург обыграл уфимское «Динамо-Урал» в матче 4-го тура Кубка Победы

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Динамо-Урал» из Уфы в матче 4-го тура группы Б на Кубке Победы — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (26:28, 25:16, 25:18, 25:20).

После четырёх игр петербургский «Зенит» имеет в активе девять очков, он занимает лидирующую строчку в турнирной таблице. «Динамо-Урал» Уфа занимает последнее место таблице, в активе клуба только одно очко.

Следующим соперником «Зенита» станет «Белогорье» Белгород. «Динамо-Урал» встретится с новосибирским «Локомотивом».

В Кубке Победы среди мужчин принимают участие восемь команд чемпионата России — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».