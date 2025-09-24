Скидки
Главная Волейбол Новости

Польша – Турция, результат матча 24 сентября 2025, счет 3:0, 1/4 финала ЧМ по волейболу среди мужчин — 2025

Сборная Польши всухую обыграла Турцию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Комментарии

Мужская сборная Польши по волейболу одержала сухую победу над сборной Турции в четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:19).

ЧМ-2025 (м) . 1/4 финала
24 сентября 2025, среда. 15:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Турция
Польша: Леон - 13, Кохановски - 12, Курек - 10, Семенюк - 9, Хубер - 9, Попивчак, Коменда, Шальпук, Гранечны, Форналь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Турция: Лагумджия - 12, Лагумджия - 9, Юксель - 6, Матич - 4, Бюльбюль - 3, Тюмер - 1, Мандыраджи, Хатипоглу, Енипазар, Байрактар, Кайя, Киркит, Коч, Каплан

Следующим соперником польской сборной станет Италия. Национальная команда Италии в четвертьфинале турнира обыграла Бельгию со счётом 3:0.

Также за выход в полуфинал будут бороться сборные Чехии, США, Ирана и Болгарии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
