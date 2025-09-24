Сборная Польши всухую обыграла Турцию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Мужская сборная Польши по волейболу одержала сухую победу над сборной Турции в четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:19).

Следующим соперником польской сборной станет Италия. Национальная команда Италии в четвертьфинале турнира обыграла Бельгию со счётом 3:0.

Также за выход в полуфинал будут бороться сборные Чехии, США, Ирана и Болгарии.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.