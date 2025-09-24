Скидки
«Белогорье» обыграло «Локомотив» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка Победы — 2025

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода одержал победу над новосибирским «Локомотивом» в рамках розыгрыша группового этапа Кубка Победы – 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 25:18).

Кубок Победы (м) . Группа Б. 4-й тур
24 сентября 2025, среда. 15:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Локомотив: Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

После четырёх матчей группового этапа «Белогорье» имеет в активе 12 очков, занимая лидирующую позицию в турнирной таблице группы «Б». «Локомотив» занимает третье место с двумя очками.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.
Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
Календарь Кубка Победы - 2025 (м)
