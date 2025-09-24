«Белогорье» обыграло «Локомотив» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка Победы — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» из Белгорода одержал победу над новосибирским «Локомотивом» в рамках розыгрыша группового этапа Кубка Победы – 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 25:18).

После четырёх матчей группового этапа «Белогорье» имеет в активе 12 очков, занимая лидирующую позицию в турнирной таблице группы «Б». «Локомотив» занимает третье место с двумя очками.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».