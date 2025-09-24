ЧМ по волейболу среди мужчин — 2025: результаты 1/4 финала, календарь, таблица

Сегодня, 24 сентября, состоялись матчи 1/4 финала чемпионата мира – 2025 по волейболу среди мужчин, который проходит на Филиппинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня турнира.

Чемпионат мира — 2025. Мужчины, 1/4 финала:

Италия – Бельгия — 3:0 (25:13, 25:18, 25:18);

Польша – Турция — 3:0. (25:15, 25:22, 25:19).

В полуфинале чемпионата мира – 2025 Польша и Италия сыграют друг с другом. Остальные путёвки в полуфинал разыграют: Иран и Чехия, США и Болгария. Матчи запланированы на 25 сентября.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале турнира 2022 года одолела национальную команду Польши в четырёх сетах.