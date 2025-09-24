Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Победы – 2025, мужчины: результаты матчей на 24 сентября

Кубок Победы – 2025, мужчины: результаты матчей на 24 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы – 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Результаты матчей 24 сентября:

Группа Б:

  • «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Урал» (Уфа) – 3:1 (26:28,25:16,25:18,25:20);
  • «Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:1 (25:22,25:23,22:25,25:18).

В Кубке Победы – 2025 среди мужчин принимают участие восемь команд чемпионата России — 2024/2025.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
Календарь Кубка Победы - 2025 (м)
Материалы по теме
Что творит Майка Кристенсон! Практически в одиночку затащил США в четвертьфинал ЧМ-2025
Что творит Майка Кристенсон! Практически в одиночку затащил США в четвертьфинал ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android