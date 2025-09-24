Кубок Победы – 2025, мужчины: результаты матчей на 24 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы – 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Результаты матчей 24 сентября:

Группа Б:

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Урал» (Уфа) – 3:1 (26:28,25:16,25:18,25:20);

«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:1 (25:22,25:23,22:25,25:18).

В Кубке Победы – 2025 среди мужчин принимают участие восемь команд чемпионата России — 2024/2025.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».