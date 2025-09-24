Тетюхин — о возвращении сборной России: нужно зайти и шашками рубить всех налево и направо

Директор мужского клуба «Белогорье» и генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин рассказал, что думает о возвращении национальной команды на международную арену.

«Вера в возвращение – единственное, что придаёт сил, даёт надежду. Верю, в ближайшее время ситуация изменится. Иначе никак. В Белгороде мы прекрасно всё видим, знаем, понимаем. Пока особых подвижек нет, но каждый год, когда мы собираемся с ребятами из сборной России на базе в Новогорске, говорю, что мы должны готовиться.

Ради чего? Когда для нас откроют двери, мы должны туда залететь и доказать, что отстранение было неоправданным. Нужно зайти и шашками рубить всех налево и направо. Поэтому необходимо готовиться, чтобы быть во всеоружии к моменту возвращения. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы после возвращения о нас говорили, дескать, ничего от сборной России не осталось. Нам надо быть на острие.

Есть внутренние ощущения, что скоро ситуация изменится. Нам же остаётся только работать, хотя лично для меня это не работа, а удовольствие, живу этим как в клубе, так и в сборной. Работа – это когда действительно тяжело. То, что делаю я, делаю искренне, мне это по-настоящему нравится. Надеюсь, это ещё и получается», – приводит слова Тетюхина «Красная звезда».