Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
США — Болгария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание 1/4 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025 на 25 сентября

Расписание 1/4 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025 на 25 сентября
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, состоятся матчи 1/4 финала чемпионата мира – 2025 по волейболу среди мужчин, который проходит на Филиппинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня турнира.

Чемпионат мира – 2025. Мужчины, 1/4 финала (время московское):

  • 10:30. Чехия – Иран.
  • 15:00. США – Болгария.

Ранее в полуфинал вышли сборные Польши и Италии, которые встретятся за право сыграть в решающем матче турнира друг с другом.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Сетка плей-офф ЧМ-2025 (м)
Календарь ЧМ-2025 (м)
Материалы по теме
Золото чемпионата мира разыграют досрочно? Италия и Польша столкнутся в полуфинале!
Золото чемпионата мира разыграют досрочно? Италия и Польша столкнутся в полуфинале!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android