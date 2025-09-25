Расписание 1/4 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025 на 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, состоятся матчи 1/4 финала чемпионата мира – 2025 по волейболу среди мужчин, который проходит на Филиппинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня турнира.
Чемпионат мира – 2025. Мужчины, 1/4 финала (время московское):
- 10:30. Чехия – Иран.
- 15:00. США – Болгария.
Ранее в полуфинал вышли сборные Польши и Италии, которые встретятся за право сыграть в решающем матче турнира друг с другом.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.