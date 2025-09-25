Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
США — Болгария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Победы, мужчины: расписание матчей на 25 сентября

Кубок Победы, мужчины: расписание матчей на 25 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, продолжится розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Расписание матчей 25 сентября (время московское):

  • 12:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород).
  • 15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа).
  • 16:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва).
  • 19:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
Календарь Кубка Победы - 2025 (м)
Материалы по теме
Золото чемпионата мира разыграют досрочно? Италия и Польша столкнутся в полуфинале!
Золото чемпионата мира разыграют досрочно? Италия и Польша столкнутся в полуфинале!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android