Мужская сборная Чехии обыграла Иран и вышла в полуфинал ЧМ-2025

Мужская сборная Чехии одержала победу над иранскими волейболистами в четвертьфинале чемпионата мира – 2025 по волейболу, который проходит на Филиппинах. Встреча закончилась со счётом 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21).

В полуфинале турнира сборная Чехии сыграет с победителем встречи между сборными США и Болгарии. Ранее первыми участниками 1/2 финала чемпионата мира стали Польша и Италия.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.