США — Болгария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Волейбол Новости

Чехия – Иран, результат матча 25 сентября 2025, счет 3:1, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Мужская сборная Чехии обыграла Иран и вышла в полуфинал ЧМ-2025
Мужская сборная Чехии одержала победу над иранскими волейболистами в четвертьфинале чемпионата мира – 2025 по волейболу, который проходит на Филиппинах. Встреча закончилась со счётом 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21).

ЧМ-2025 (м) . 1/4 финала
25 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Чехия
Окончен
3 : 1
Иран
Чехия: Галабов, Драгоневский, Зайичек, Моник, Бартунек, Вашина, Лицек, Срб, Шотола, Коваржик, Индра, Полак, Климеш, Бенда
Иран: Саадат, Данешдуст, Хазратпур, Хоссейн, Эсфандияр, Рамезани, Бехнежад, Хаджипур, Юсеф, Салехи, Хагпараст, Вализадех, Шарифи, Насери

В полуфинале турнира сборная Чехии сыграет с победителем встречи между сборными США и Болгарии. Ранее первыми участниками 1/2 финала чемпионата мира стали Польша и Италия.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Сетка ЧМ-2025 (м)
Календарь ЧМ-2025 (м)
