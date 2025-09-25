«Белогорье» обыграло петербургский «Зенит» в матче группового этапа Кубка Победы — 2025

Белгородский волейбольный клуб «Белогорье» в матче группового этапа Кубка Победы – 2025 обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 20:25, 34:32).

После пяти матчей группового этапа «Белогорье» имеет в активе 15 очков, возглавляя турнирную таблицу группы «Б». «Зенит» находится на втором месте с девятью очками.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».