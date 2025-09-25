Скидки
США — Болгария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» обыграло петербургский «Зенит» в матче группового этапа Кубка Победы — 2025

Комментарии

Белгородский волейбольный клуб «Белогорье» в матче группового этапа Кубка Победы – 2025 обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 20:25, 34:32).

Кубок Победы (м) . Группа Б. 5-й тур
25 сентября 2025, четверг. 12:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

После пяти матчей группового этапа «Белогорье» имеет в активе 15 очков, возглавляя турнирную таблицу группы «Б». «Зенит» находится на втором месте с девятью очками.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
Календарь Кубка Победы - 2025 (м)
Новости. Волейбол
