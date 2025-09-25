Скидки
США — Болгария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» в трёх партиях одолел «Динамо-Урал» в розыгрыше Кубка Победы

Комментарии

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одолели «Динамо-Урал» из Уфы в рамках матча группового этапа Кубка Победы – 2025. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:28, 25:21).

Кубок Победы (м) . Группа Б. 5-й тур
25 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Динамо-Урал
Уфа
Локомотив: Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов

«Локомотив» занимает третью строчку группы «Б», набрав пять очков в пяти встречах. «Динамо-Урал» замыкает таблицу с единственным набранным очком за пять матчей.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона-2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы - 2025 (м)
Календарь Кубка Победы - 2025 (м)
Новости. Волейбол
