Новосибирский «Локомотив» в трёх партиях одолел «Динамо-Урал» в розыгрыше Кубка Победы

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одолели «Динамо-Урал» из Уфы в рамках матча группового этапа Кубка Победы – 2025. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:28, 25:21).

«Локомотив» занимает третью строчку группы «Б», набрав пять очков в пяти встречах. «Динамо-Урал» замыкает таблицу с единственным набранным очком за пять матчей.

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона-2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».