Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» всухую одолело «Динамо-ЛО» в розыгрыше Кубка Победы

Московское «Динамо» всухую одолело «Динамо-ЛО» в розыгрыше Кубка Победы
Аудио-версия:
Комментарии

Волейбольный клуб «Динамо» Москва всухую одолел клуб «Динамо-ЛО» из города Сосновый Бор в матче 4-го тура группы «А» в розыгрыше Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей (25:16, 25:19, 25:15).

Кубок Победы (м) . Группа A. 4-й тур
25 сентября 2025, четверг. 16:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Ковалев, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Литвин, Борило, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

После четырёх игр у московского «Динамо» в активе девять очков, оно занимает вторую строчку в турнирной таблице. Клуб «Динамо-ЛО» по итогам 4-го тура располагается на третьем месте в группе, набрав три очка.

Следующим соперником «Динамо-ЛО» станет «Кузбасс» Кемерово. Московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом».

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона-2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Материалы по теме
«Динамо-ЛО» в четырёх партиях обыграло «Кузбасс» на Кубке Победы
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android