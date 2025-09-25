Московское «Динамо» всухую одолело «Динамо-ЛО» в розыгрыше Кубка Победы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Волейбольный клуб «Динамо» Москва всухую одолел клуб «Динамо-ЛО» из города Сосновый Бор в матче 4-го тура группы «А» в розыгрыше Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей (25:16, 25:19, 25:15).

После четырёх игр у московского «Динамо» в активе девять очков, оно занимает вторую строчку в турнирной таблице. Клуб «Динамо-ЛО» по итогам 4-го тура располагается на третьем месте в группе, набрав три очка.

Следующим соперником «Динамо-ЛО» станет «Кузбасс» Кемерово. Московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом».

В Кубке Победы принимают участие восемь лучших мужских команд по итогам чемпионата России сезона-2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников соревнования предстоит провести по шесть встреч. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».