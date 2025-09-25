Болгарские волейболисты сенсационно обыграли команду США в 1/4 финала ЧМ-2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мужская сборная Болгарии по волейболу пробилась в полуфинал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах.

В 1/4 финала Болгария одержала волевую победу над командой США. Их матч завершился со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в пользу болгар.

Самым результативным игроком матча стал болгарский доигровщик Александар Николов, который на этом ЧМ играет на позиции диагонального, в его активе 29 очков: 26/63 в атаке (43%), 2 на подаче и 1 на блоке.

Отметим, что команда Болгарии дошла до полуфинальной стадии ЧМ впервые с 2006 года.

За выход в финал мирового первенства сборная Болгария сразится с Чехией.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах. Американцы на прошлом ЧМ заняли шестое место.