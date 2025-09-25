Скидки
Главная Волейбол Новости

Болгария — США, результат матча 25 сентября 2025, счет 3:2, 1/2 финала ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Болгарские волейболисты сенсационно обыграли команду США в 1/4 финала ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная Болгарии по волейболу пробилась в полуфинал чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах.

ЧМ-2025 (м) . 1/4 финала
25 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
Болгария
США: Чэмплин - 17, Эверт - 15, МакГенри - 12, Гарсиа - 9, Джендрик II - 7, Нидж - 4, Кристенсон - 3, Робинсон - 1, Энсинг, Пастёр, Дагостино, Ма'а, Шоджи, Маршман
Болгария: Николов - 29, Аспарухов - 12, Петков - 10, Грозданов - 8, Татаров - 7, Николов - 5, Атанасов - 4, Начев, Желев, Антов, Палев, Добрев, Колев, Петков

В 1/4 финала Болгария одержала волевую победу над командой США. Их матч завершился со счётом 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в пользу болгар.

Самым результативным игроком матча стал болгарский доигровщик Александар Николов, который на этом ЧМ играет на позиции диагонального, в его активе 29 очков: 26/63 в атаке (43%), 2 на подаче и 1 на блоке.

Отметим, что команда Болгарии дошла до полуфинальной стадии ЧМ впервые с 2006 года.

За выход в финал мирового первенства сборная Болгария сразится с Чехией.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах. Американцы на прошлом ЧМ заняли шестое место.

